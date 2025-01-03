Эксперт: электронные адреса мошенников иногда отличаются одним символом

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Электронные адреса мошенников очень похожи на правильные домены иногда отличаются от настоящих только одним символом, предупредил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков, слова которого приводит РИА Новости.