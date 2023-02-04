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Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ (166,1 км/ч). У Овечкина – 4-й результат

Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ (166,1 км/ч). У Овечкина – 4-й результат

Элиас Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ. У каждого игрока было две попытки броска по воротам с 30 футов (9,1 метра), засчитывался лучший результат после попадания в ворота.

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