«Подобные уловки некогда были характерны для "банановых республик"»: Евросоюз может принять закон о тотальном сканировании сообщений в переписке, Павел Дуров — против

Дуров и политики считают, что новый закон несет риски для конфиденциальности перепискиЕвропарламент сделал новый шаг к принятию временного закона, который позволит технологическим компаниям проверять пользовательский контент на наличие материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.