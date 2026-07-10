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«Подобные уловки некогда были характерны для "банановых республик"»: Евросоюз может принять закон о тотальном сканировании сообщений в переписке, Павел Дуров — против

«Подобные уловки некогда были характерны для "банановых республик"»: Евросоюз может принять закон о тотальном сканировании сообщений в переписке, Павел Дуров — против

Дуров и политики считают, что новый закон несет риски для конфиденциальности перепискиЕвропарламент сделал новый шаг к принятию временного закона, который позволит технологическим компаниям проверять пользовательский контент на наличие материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

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