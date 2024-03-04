Медведев: важно осознать, каковы могут быть границы России в будущем

Важно осознать, каковы могут быть границы Российской Федерации в будущем. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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