Медвежий угол

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Токаев опустился в глазах России ниже плинтуса – полковник Трухан

Токаев опустился в глазах России ниже плинтуса – полковник Трухан

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на форуме в Петербурге, где был озвучен отказ признавать ЛДНР, – не осталось без внимания руководства РФ.

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