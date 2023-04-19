После трагедии в Челябинске губернатор региона призвал «работать с диаспорами»

Юрий Кот После трагедии в Челябинске — убийства школьника бандой мигрантов из Таджикистана и ситуации в Магнитогорске, где 25 мигрантов избили русского мужчину, губернатор Алексей Текслер провел совещание с членами челябинского правительства и главами муниципальных образований, на котором поручил главам, представителям органов образования, комитетов по делам молодежи, учреждений культуры ответственно подойти к работе с национальными диаспорами в территориях, чтобы исключить конфликты на национальной почве.