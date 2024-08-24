Дипломаты РФ посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке россиянина Петрова

Дипломаты России посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке российского гражданина Артура Петрова, которого власти США обвиняют в незаконном экспорте в РФ произведенной американской микроэлектроники, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.
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