Дипломаты РФ посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке россиянина Петрова

Политика как она есть

Дипломаты России посетили находящегося под стражей в Нью-Йорке российского гражданина Артура Петрова, которого власти США обвиняют в незаконном экспорте в РФ произведенной американской микроэлектроники, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.