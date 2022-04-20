Российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в Херсонской школе

Российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в Херсонской школе

Мирные жители города Херсона оказывают содействие российским военнослужащим в поиске военных преступников и националистов и желают только скорейшего налаживания мирной жизни.

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