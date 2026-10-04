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Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%

Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%

В некоторых случаях точность прогнозов превысила 40% Австралийская Silicon Quantum Computing (SQC) совместно с Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования энергопотребления домохозяйств.

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