Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%

В некоторых случаях точность прогнозов превысила 40% Австралийская Silicon Quantum Computing (SQC) совместно с Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования энергопотребления домохозяйств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым