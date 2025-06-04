Один "Орешник": В Госдуме объяснили, что поразит центры принятия решений на Украине

Центры принятия решений на Украине может поразить один "Орешник". "Президентский офис на Банковой, Верховная рада на улице Грушевского оба эти объекта поражены могут быть одним "Орешником", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.