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Защитник сборной Бенина: «Мы не планируем опекать Месси. Лео, ты бог»

Защитник сборной Бенина: «Мы не планируем опекать Месси. Лео, ты бог»

Защитник сборной Бенина Мохамед Тиджани поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Аргентины, который станет последним для Лионеля Месси в составе национальной команды.

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