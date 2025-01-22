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Вашингтон предлагает России корейский сценарий для урегулирования на Украине

Вашингтон предлагает России корейский сценарий для урегулирования на Украине

Вашингтон рассматривает возможность мирного урегулирования украинского конфликта по корейскому сценарию, сообщает Asia Times.

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