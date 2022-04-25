Происшествия

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В Самаре перед судом предстанет обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Самаре поступила оперативная информация о том, что 24-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

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