В Омске впервые за 19 лет не будут проводить турнир по самбо памяти жестоко убитого на Алтае журналиста Петрова.
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В Омске впервые за 19 лет не будут проводить турнир по самбо памяти жестоко убитого на Алтае журналиста Петрова.