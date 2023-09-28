ВКС России получили новые серийные самолеты Су-57 и Су-35С

Скриншот видео Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам России серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.
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