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Аргументы и Факты

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Боец ВС РФ ликвидировал грузинского наемника в схватке на ножах

Боец ВС РФ ликвидировал грузинского наемника в схватке на ножах

Российский военнослужащий Денис Любченко, боец группировки войск «Центр», рассказал РИА Новости о рукопашной схватке с грузинским наемником во время освобождения одного из населенных пунктов Донбасса.

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