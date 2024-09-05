Повторная гибель: почему легендарный «Титаник» может исчезнуть со дна Атлантики

Память об экипаже знаменитого «Титаника» и его пассажирах может исчезнуть навсегда. Остов лайнера на дне Атлантики гниет с такой скоростью и его пожирают бактерии так быстро, что лет через шесть может вообще ничего не остаться.
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