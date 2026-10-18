США должны арестовать главу киевского режима Владимира Зеленского по прибытии в страну. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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- Молельные комнаты...
- Молельные комнаты...
- Молельные комнаты...
Ну не даром же вас называют хохлосранцами...- все чужими руками хотите грести...
А самим арестовать свою гниду - кишка тонка?! Поносами зальетесь...?!
Вся ваша власть такая...