Председатель Союза десантников Урала задержан по делу о взятке

Тетерина подозревают в посредничестве при передаче взятки.фото: opso66.ru В отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Тетерина подозревают в посредничестве при передаче взятки.фото: opso66.ru В отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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