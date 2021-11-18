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Председатель Союза десантников Урала задержан по делу о взятке

Председатель Союза десантников Урала задержан по делу о взятке

Тетерина подозревают в посредничестве при передаче взятки.фото: opso66.ru В отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

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