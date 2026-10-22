Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что в Брянской области, в Жуковском районе, 22 октября 2026 года беспилотник поразил фуру, в результате чего пострадал белорусский гражданин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мэр Бразилии впеч...
- Кузбасс: женщине ...
- Лёд тронулся. Дел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым