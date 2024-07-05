NVIDIA могла быть продана AMD в 2000-х годах, но притязания генерального директора сорвали сделкуСегодня NVIDIA конкурирует с Microsoft и Apple по капитализации благодаря своим чипам искусственного интеллекта, которые помогли её вырасти в геометрической прогрессии, но были годы, когда она, конечно, была не так сильна и, по словам бывшего… источник#Apple #Microsoft.