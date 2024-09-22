В Свердловской области делают таблетки для костра. Отправляют изделие парням на СВО. Воск, два ватных диска, спичка и аккуратность - простой рецепт производства таблеток для розжига.
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В Свердловской области делают таблетки для костра. Отправляют изделие парням на СВО. Воск, два ватных диска, спичка и аккуратность - простой рецепт производства таблеток для розжига.
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