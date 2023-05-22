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«Он так и не понял»: Шахназаров заявил о гарантии, что Макаревич* больше не выступит в РФ

«Он так и не понял»: Шахназаров заявил о гарантии, что Макаревич* больше не выступит в РФ

Журналист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» заявил о гарантии, что музыкант Андрей Макаревич* больше не выступит в России.

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