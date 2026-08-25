‼️🇺🇦💥 Идёт массированная атака на энергетику врага в Черниговской области ▪️Прогремели десятки взрывов, под ударами уже час находятся объекты энергетической инфраструктуры региона, сообщают власти.
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‼️🇺🇦💥 Идёт массированная атака на энергетику врага в Черниговской области ▪️Прогремели десятки взрывов, под ударами уже час находятся объекты энергетической инфраструктуры региона, сообщают власти.
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