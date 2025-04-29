В Новосибирске впервые провели полет гражданского самолета без остекления

Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" впервые в мире испытал в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (без остекления), сообщает пресс-служба центра.
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