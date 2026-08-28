Томаты-гиганты и перцы-мастодонты: дачники в Новосибирске показали свой урожай

В Дачной академии Новосибирска представили плоды труда сибирских садоводов и огородников. На выставке «Щедрая осень на сибирской даче» можно было получить консультацию, купить саженцы и редкие семена, полученные на местных огородах.
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