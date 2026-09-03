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Медицина 2.0

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Россиянам назвали два основных рассадника бактерий на кухне

Россиянам назвали два основных рассадника бактерий на кухне

Два основных рассадника бактерий на кухне — губки для мытья посуды и разделочные доски, сообщили в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

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