В ЯНАО до конца года появятся новые площадки для детей

Новые площадки для детей в 2024 году установят в поселке Харп, селах Новый Порт и Панаевск. Территорию для детского досуга обустроят с уникальным ямальским колоритом, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии