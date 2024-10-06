Мария Волконская: Мы как-то писали о гольфе в Крыму

Мы как-то писали о гольфе в КрымуА тут решили заехать и научиться игре джентельменов и аристократовИ это прекрасный дрсуг на открытом воздухе, с азартом посоревноваться и одновременно пообщаться с друзьями.
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