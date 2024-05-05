Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине

Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» и прокомментировал свое видение идеального завершения спецоперации, а также предстоящую в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине без участия России.
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