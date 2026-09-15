Великолепный век Серия 97. Осколки короны

После казни Маттео Хюррем решает нанести упреждающий удар по венецианской сети в Стамбуле. Она поручает Мехмеду и Мустафе провести масштабную операцию по выявлению всех агентов дожа.
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