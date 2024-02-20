В тканях крупнейших акул нашли микропластик и целлюлозное волокно

Австралийские ученые из Университета Гриффита в Юго-Восточном Квинсленде рассказали о наличии микропластика и волокон, используемых человеком в производстве различных товаров и упаковки, в кишечнике и мышцах четырех крупных видов акул.
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