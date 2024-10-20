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Израильский премьер Нетаньяху обвинил иранскую сторону в попытке уничтожить его вместе с женой

Израильский премьер Нетаньяху обвинил иранскую сторону в попытке уничтожить его вместе с женой

После атаки дрона на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху он заявил, что ничто не сможет остановить Израиль.

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