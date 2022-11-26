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Ротенберг представил Бердыева игрокам «Сочи» в качестве главного тренера

Курбан Бердыев станет главным тренером «Сочи». Борис Ротенберг представил 70-летнего специалиста футболистам «Сочи» в качестве нового главного тренера.

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