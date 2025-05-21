"Не хотят жить в Узбекистане": Бастрыкин о натурализованных гражданах на передовой СВО

Глава СК заявил, что 20 тысяч новых граждан РФ участвуют в спецоперации на Украине.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России.
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