Почти у 50% иностранных банков в России в I квартале прибыль выросла в 2 раза

Почти у половины российских банков с иностранным участием в первом квартале чистая прибыль выросла в два и более раза, подсчитали в «Коммерсанте» на основе отчетностей по российским стандартам бухучета (РСБУ) более 40 таких кредитных организаций.
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