Мигранты забирали себе лекарства от рака и наживались: Как это могли допустить?

Похитители дорогих лекарств получили сроки от 8 до 17 с половиной лет. Мигранты забирали себе лекарства от рака и наживались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В кокошнике нельзя, а в хиджабе можно: в Питере скандал из-за русских народных костюмов молодоженов
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
- «Автомат, гранаты, дроны будут»: Лукашенко собирает 150-тысячное народное ополчение и зовет белорусов в партизаны
Свежие комментарии
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
Больше, больше иностранных специалистов. Их же мало
Сколько сволоты завезли , и за десятилетие не расхлебать, а ведь они уже с российскими паспортами и лезут и в медицину , и во властные, и в силовые структуры. Кто ответит? А никто.
Своих воров мало... К ним в помощь "Незаменимые специалисты" явились. Позорище!!! (((