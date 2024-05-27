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Дело воспитателя детсада Губкинского об избиении малышей дошло до суда

Дело воспитателя детсада Губкинского об избиении малышей дошло до суда

В Губкинском будут судить бывшего воспитателя частного детского сада «Мишутка» за избиение малышей. В материалах уголовного дела речь идёт о применении насилия к двум воспитанникам, рассказали в прокуратуре.

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