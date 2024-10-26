В США сообщили о консультациях с Израилем перед ударом по Ирану

Ираиль и США проводили консультации по поводу масштабов и типов целей, по которым Тель-Авив намеревался нанести удары при ответе Ирану, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.
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