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В США сообщили о консультациях с Израилем перед ударом по Ирану

В США сообщили о консультациях с Израилем перед ударом по Ирану

Ираиль и США проводили консультации по поводу масштабов и типов целей, по которым Тель-Авив намеревался нанести удары при ответе Ирану, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

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