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Мода и Шоу-бизнес

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«Будут смелые образы»: Жасмин о подготовке клипа на новую песню

«Будут смелые образы»: Жасмин о подготовке клипа на новую песню

Певица Жасмин рассказала НСН, что ее новая композиция «Ты мой рай» посвящена любви. Певица Жасмин на премии «Topical Style Awards 2024» журнала MODA topical сообщила корреспонденту НСН, что ее новая песня будет посвящена любви, а клип на трек удивит зрителей необычными смелыми образами.

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