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Келлог: США «еще не получили» предложение России по меморандуму по Украине

Келлог: США «еще не получили» предложение России по меморандуму по Украине

Соединенные Штаты «еще не получили» предложение Российской Федерации по меморандуму по Украине. Соответствующее заявление в ходе интервью телевизионному каналу Fox News сделал спецпосланник хозяина Белого дома Кит Келлог.

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