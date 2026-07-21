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Контрафронт

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Бахрейн: Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ранее в тот же день они нанесли...

Бахрейн: Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ранее в тот же день они нанесли авиаудары по радиолокационным установкам США (США) в Мухарраке, провинция Мухаррак, системе противовоздушной обороны США «Патриот» в Риффе и авиабазе Иса, южная провинция.

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