Бахрейн: Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ранее в тот же день они нанесли авиаудары по радиолокационным установкам США (США) в Мухарраке, провинция Мухаррак, системе противовоздушной обороны США «Патриот» в Риффе и авиабазе Иса, южная провинция.