Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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От кого на самом деле опричники очищали Русь

Зимой 1565 года Русь накрыла «тьма кромешная». Семь лет страна жила в режиме, который историки спорят называть то ли гениальным политическим ходом, то ли проявлением царского безумия.

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