Де Минаур выиграл 3 из 4 последних встреч с топ-5 после того, как проиграл первые 18

25-я ракетка мира Алекс де Минаур, в первом круге турнира в Роттердаме обыгравший Андрея Рублева (2) 6:4, 6:4, выиграл у российского №1 третью из четырех встреч.
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