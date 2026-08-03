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Фешенебельные отели мегаполиса стали жильём для бездомных: ночёвка за 1,86 млрд

Фешенебельные отели мегаполиса стали жильём для бездомных: ночёвка за 1,86 млрд

Администрация мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани продлила скандальный контракт с Гостиничной ассоциацией на 1,86 миллиарда долларов, сохранив за отелями пяти районов статус экстренных приютов для бездомных до середины 2029 года .

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