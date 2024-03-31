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Собянин: нормативы ГТО в Москве можно сдавать круглый год

Собянин: нормативы ГТО в Москве можно сдавать круглый год

РИА Новости/Павел Лисицын Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО) исполнилось 10 лет с момента возрождения, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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