Представители ОНФ и «Единой России» Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Выдвижение действующего президента поддерживают жители разного возраста Часть подписей, собранных в поддержку решения Владимира Путина участвовать в выборах, сданы в избирательный штаб волонтерами ОНФ и «Единой России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии