Олег Кожемяко возглавил Приморский край в сентябре 2018 года. За восемь лет регион вышел на принципиально новый уровень экономического развития: валовой региональный продукт вырос почти в 2,5 раза, а край укрепился в статусе ключевого транспортно-логистического узла Дальнего Востока.
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