Олег Кожемяко возглавил Приморский край в сентябре 2018 года. За восемь лет регион вышел на принципиально новый уровень экономического развития: валовой региональный продукт вырос почти в 2,5 раза, а край укрепился в статусе ключевого транспортно-логистического узла Дальнего Востока.