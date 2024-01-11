Путин: рост ВВП России по итогам 2023 года может превысить 4%

Президент заявил, что экономика страны уже стала первой в Европе и пятой в мире. Президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году может составить больше 4%.
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