78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путин: рост ВВП России по итогам 2023 года может превысить 4%

Президент заявил, что экономика страны уже стала первой в Европе и пятой в мире. Президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году может составить больше 4%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх