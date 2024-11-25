Россия ведет с Украиной переговоры о возвращении жителей Курской области

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении всех жителей Курской области на родину. Об этом заявил журналистам кремлевского пула пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября, передает корреспондент aif.
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